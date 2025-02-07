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Комітет нацбезпеки рекомендував прийняти за основу законопроєкт щодо удосконалення механізмів управління та списання військового майна

17:28 07.02.2025 |

Право

 

Парламентський комітет з питань нацбезпеки рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроєкт про вдосконалення механізмів управління та списання військового майна, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав за основу законопроєкт №12373 щодо удосконалення механізмів управління та списання військового майна", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Народний депутат додала, що до другого читання законопроєкт потребуватиме доопрацювання, адже містить пропозиції від СБУ, Міноборони, Мінфіну та членів комітету.

За словами Фріз, комітет також обговорив законопроєкт "Про державну таємницю" (№11394), який стосується безпеки даних щодо критичної інфраструктури, але рішення поки не прийнято.

"За результатами обговорення законопроєкт буде містити чітку норму щодо його застосування та не передбачає грифу на інформацію про використання коштів на закупівлі товарів, робіт та послуг, про ціну товарів, робіт, послуг, проектної документації, матеріальних ресурсів, необхідних для ремонту, будівництва об'єктів критичної інфраструктури. Остаточне рішення буде ухвалено в понеділок", - зазначила Фріз.

Народний депутат також розповіла, що комітет підтримав проєкти постанов (№№ 2407, 12460) про здійснення повноважень начальниками військових адміністрацій Мелітопольського району Запорізької області, які забезпечать законність їхньої роботи до деокупації територій.

Як повідомлялось, Верховна Рада 8 січня прийняла за основу законопроєкт №11394 про внесення змін до ст. 8 закону "Про державну таємницю".

Законопроєкт № 12373 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення механізмів управління та списання військового майна зареєстровано у Верховній Раді 31 грудня 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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