В Україні сертифікуватимуть психологів та психотерапевтів. Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про систему охорони психічного здоров'я України". Він, зокрема, передбачає сертифікацію психологів та психотерапевтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону.

Закон передбачає:

* створення Національної комісії з питань психічного здоров'я, яка координуватиме діяльність у цій сфері;

* встановлення вимог до фахівців: психологи та психотерапевти тепер повинні мати повну вищу освіту і проходити сертифікацію міжнародного зразка.

Також документ приділяє увагу охороні психічного здоров'я на робочих місцях та пропонує роботодавцям створювати програми психосоціальної підтримки працівників.

Окрім того, в Україні планують створити державні та місцеві програми з психічного здоров'я та спеціальні ініціативи для підтримки дітей, молоді, військових, ветеранів і внутрішньо переміщених громадян.

