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АНАЛІТИКА

В Україні сертифікуватимуть психологів та психотерапевтів. Зеленський підписав закон

10:28 07.02.2025 |

Право, Україна

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про систему охорони психічного здоров'я України". Він, зокрема, передбачає сертифікацію психологів та психотерапевтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону.

Закон передбачає:

* створення Національної комісії з питань психічного здоров'я, яка координуватиме діяльність у цій сфері;

* встановлення вимог до фахівців: психологи та психотерапевти тепер повинні мати повну вищу освіту і проходити сертифікацію міжнародного зразка.

Також документ приділяє увагу охороні психічного здоров'я на робочих місцях та пропонує роботодавцям створювати програми психосоціальної підтримки працівників.

Окрім того, в Україні планують створити державні та місцеві програми з психічного здоров'я та спеціальні ініціативи для підтримки дітей, молоді, військових, ветеранів і внутрішньо переміщених громадян.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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