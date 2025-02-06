Право власності на землю: «Слуги народу» просять КСУ відновити застосування низки законів часів СРСР

Конституційний Суд України отримав подання від 51 народного депутата щодо конституційності закону "Про дерадянізацію законодавства України" у частині щодо права власності на земельні ділянки.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Автори подання вказують, що відповідно до закону "Про Дерадянізацію законодавства України" від 21 квітня 2022 року, на території України не застосовується законодавство часів СРСР, у тому числі те, що регулює правовідносини у земельній сфері.

Автори подання вважають, що незважаючи на прийняття за радянських часів, вказаними нормативно-правовими актами фактично започатковано основи теперішнього земельного законодавства.

"Визнання Державою вказаних нормативно-правових актів такими, що не застосовуються на території України", ставить під сумнів легітимність тих процедур (виділення, формування, реєстрації, передання, вилучення земельних ділянок та інше), які були здійснені на виконання визначених в них норм права, а саме головне, легітимність Державних актів, які були видані, громадяни, підприємства, установи, організації та досі посвідчують їх права на земельні ділянки", - дослівно йдеться у тексті подання.

Відтак, на території України досі залишається багато юридичних і фізичних осіб, що набули права на землю за законодавством, що зараз не застосовується а території України, і досі не оформили свої права згідно із діючим законодавством, наголошують автори подання.

Тому вони просять Конституційний суд визнати неконституційними ті норми закону "Про Дерадянізацію законодавства України" від 21 квітня 2022 року, які забороняють застосування на території України:

* Закону СРСР від 13 грудня 1968 року "Об утверждении Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик" (із наступними змінами);

* Самих "Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик" від 13 грудня 1968 року (із наступними змінами);

* "Основ законодательства СССР и союзных республик о земле" від 28 лютого 1990 року;

* Постанови Верховної Ради СРСР від 28 лютого 1990 року №1252-1 "О введении в действие Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о земле";

* Закону УРСР від 8 липня 1970 року "Про затвердження Земельного кодексу Української РСР";

* Указу Президії Верховної Ради УРСР від 25 грудня 1970 року № 3338-VII "Про порядок· введення в дію Земельного кодексу Української РСР" (з наступними змінами);

* Постанови Верховної Ради УРСР від 18 рудня 1990 року №562-ХІІ "Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР" (з наступними змінами).

Конституційне звернення ініціював заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, більшість його підписантів - депутати від президентської фракції.

Наразі конституційне подання опрацьовується у Секретаріаті Суду.