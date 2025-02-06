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АНАЛІТИКА

Податкова анонсувала нові штрафи за порушення звітності

23:23 05.02.2025 |

Право

 

Із 25 березня 2025 року в Україні змінюються розміри штрафів за порушення термінів подання звітності з трансфертного ціноутворення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.

У ДПС зазначили, що штраф за неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній збільшено вдвічі - зі 50 до 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи. Водночас штраф за несвоєчасне подання такого повідомлення зменшено зі 100 до 50 прожиткових мінімумів.

Податкова анонсувала нові штрафи за порушення звітності

 

За несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті штраф становитиме один прожитковий мінімум за кожен день затримки. При цьому загальна сума штрафу не може перевищувати 300 прожиткових мінімумів, або 0,5% від суми незадекларованих контрольованих операцій.

Штрафи за результатами перевірок застосовують у розмірах, які діють на момент прийняття рішення про їх застосування, додали у відомстві.
 

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