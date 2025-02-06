Податкова анонсувала нові штрафи за порушення звітності

Із 25 березня 2025 року в Україні змінюються розміри штрафів за порушення термінів подання звітності з трансфертного ціноутворення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба.

У ДПС зазначили, що штраф за неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній збільшено вдвічі - зі 50 до 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи. Водночас штраф за несвоєчасне подання такого повідомлення зменшено зі 100 до 50 прожиткових мінімумів.

За несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті штраф становитиме один прожитковий мінімум за кожен день затримки. При цьому загальна сума штрафу не може перевищувати 300 прожиткових мінімумів, або 0,5% від суми незадекларованих контрольованих операцій.

Штрафи за результатами перевірок застосовують у розмірах, які діють на момент прийняття рішення про їх застосування, додали у відомстві.