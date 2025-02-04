Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про врегулювання українського громадянства для подружжя ЗСУ

13:56 04.02.2025 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який полегшує отримання українського громадянства дружинам або чоловікам військових Збройних сил України.

Як випливає з карти законопроекту на сайті Верховної Ради, президент підписав цей закон 3 лютого.

Законопроект на початку січня було підтримано 270 народними депутатами. Згідно з документом, дружинам і чоловікам військовослужбовців України буде надано право подати декларацію про відмову від іноземного громадянства при набутті українського громадянства. Це ж право поширюється на подружжя загиблих військових.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7558
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,1170
  0,2543
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4340  0,01 0,03 42,0664  0,00 0,00
EUR 42,7520  0,10 0,23 43,5296  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес