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Артур Еш
Зеленський підписав закон про врегулювання українського громадянства для подружжя ЗСУ
13:56 04.02.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який полегшує отримання українського громадянства дружинам або чоловікам військових Збройних сил України.
Як випливає з карти законопроекту на сайті Верховної Ради, президент підписав цей закон 3 лютого.
Законопроект на початку січня було підтримано 270 народними депутатами. Згідно з документом, дружинам і чоловікам військовослужбовців України буде надано право подати декларацію про відмову від іноземного громадянства при набутті українського громадянства. Це ж право поширюється на подружжя загиблих військових.
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