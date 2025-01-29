Профільний комітет погодився із пропозиціями МОЗу щодо врегулювання фармринку

Парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування погодився із пропозиціями Міністерства охорони здоров'я щодо врегулювання роботи фармацевтичного ринку, зокрема в напрямку забезпечення доступності ліків для пацієнтів, зниження цін та розвитку економічної конкуренції.

Відповідні пропозиції викладено в законопроекті про спрощення реєстрації лікарських засобів (№11493), відомство презентувало їх на засіданні комітету 24 січня.

Серед пропозицій МОЗ зокрема - врегулювання маркетингової діяльності, заборона ретробонусів, запровадження механізму встановлення цін на ліки через Prozoro Market для препаратів із Національного переліку, а також чітке визначення поняття "аптека" та "аптечна мережа".

"Ми виходимо із пропозицією чітко врегулювати процеси маркетингу, які відбуваються між виробником та імпортером лікарських засобів, а також із дистриб'ютором, аптечним закладом чи мережею аптечних закладів. Ми говоримо про маркетинг і чіткі правила цього маркетингу, які повинні включати галузеві стандарти ЄС", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він також підкреслив, що вартість лікарських засобів підвищують, зокрема, маркетингові платежі та ретробонуси.

"Виробники говорять, що вони включають вартість лікарського засобу у маркетинговий платіж. Також ми хочемо прибрати ретро-бонуси і внесення змін до договорів по вартості лікарського засобу. Тож ми просимо чітко подивитися саме на регуляцію маркетингу і визначити, що заборонено у маркетингу", - підкреслив міністр.

Ляшко повідомив, що МОЗ пропонує регулювати роздрібні ціни на ліки, які входять до Національного переліку лікарських засобів, за допомогою пропозицій від виробників препаратів на майданчику Prozorro Market. При цьому аптеки повинні будуть мати в своєму асортименті препарат за відпускною ціною, визначеною на торгах у Prozorro Market.

При цьому міністр підкреслив, що аптеки не зобов'язані використовувати майданчик Prozorro Market для закупівель - він служитиме виключно для визначення цінових індикаторів.

"Ми сьогодні говоримо про те, що найдешевший лікарський засіб, який сьогодні є в країні і який внесено до Національного переліку, був присутній в кожній аптеці з регульованими націнками. Це найефективніша модель потрапити у всі аптечні мережі і бути запропонованим як препарат вибору. Якщо ти дав найменшу ціну, то всі зобов'язані рекомендувати тебе пацієнту", - пояснив Ляшко.

За результатами розгляду парламентський комітет рекомендував розглянути законопроект №11493, підготовлений до другого читання на своєму засіданні.

Крім того, комітет підтримав пропозицію розробити у двотижневий строк законопроект щодо врегулювання аптечної та фармацевтичної діяльності.

Як повідомлялося, в грудні 2024 року комітет вирішив перенести на наступний рік розгляд законопроєкту №11493, який у листопаді ухвалили в першому читанні (до другого читання надійшло 134 поправки).

Раніше, у вересні під час обговорення цієї законодавчої ініціативи члени парламентського комітету висловили побоювання, що законопроєкт створить можливість для закупівлі на кошти держбюджету низькоякісних та малоефективних препаратів.

Крім того, низка експертів назвали одним із ключових ризиків документу квотування закупівель на одного покупця від загального обсягу, що приведе до штучного дефіциту ліків.

Підготовлений до другого читання законопроєкт внесли до порядку денного засідання комітету 9 грудня, однак потім зняли з розгляду "через значну кількість запитань".