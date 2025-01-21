У Раді зареєстрували законопроєкт про податок на всі посилки з-за кордону

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону будь-якої вартості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №12430.

Автором проєкту є голова фінансового комітату Ради Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"). Серед співавторів його колеги по правлячій партії - Мар'яна Безугла, Максим Бужанський та інші.

Тексту проєкту закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення порядку сплати митних платежів до вимог Директиви Ради ЄС №2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість та до закону України "Про поштовий зв'язок" щодо окремих питань здійснення міжнародного поштового обміну" наразі немає.

Однак раніше Гетманцев докладно виклав суть проєкту.

Податок на посилки для українців

Наразі мито в 10% і ПДВ у 20% нараховується на посилки вартістю понад 150 євро (на частину, яка перевищує цю ціну).

Гетманцев пропонує ввести ПДВ на товари з іноземних інтернет-магазинів будь-якої вартості. На ціну понад 150 євро також нараховуватиметься мито.

Також хочуть запровадити ПДВ на звичайні посилки від фізичної особи до фізичної особи дорожче 45 євро. Тобто якщо, приміром, родич або знайомий за кордоном відправляє вам посилку вартістю понад 45 євро, потрібно буде заплатити +20% ПДВ.

Крім того, законопроєкти пропонують спростити адміністрування ПДВ і прискорити оформлення посилок на митниці. Для цього вводиться можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом.

Позиція уряду

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що за рік без оподаткування митними платежами ввезено 51,5 млн штук міжнародних поштових відправлень.

Проблема, на думку міністра, полягає в тому, що насправді ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок.

За його словами, в Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція перебувають у "тіні". "Умовно кажучи, у межах ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару в нас завозять усе", - сказав міністр.