Рада підтримала заборону приватизації комунального майма без конкуренції

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12230 про особливості приватизації об'єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду, яким виключається право орендаря на викуп майна в неконкурентний спосіб.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

"Наш законопроєкт №12230 - закриття схеми викупу комунального майна через невід'ємні поліпшення - прийнято за основу", - зазначив він.

Законопроєкт 16 січня підтримали 275 пнародних депутатів.

Як повідомлялося, згідно з дослідженням Transparency International Ukraine, економічний ефект від застосування механізму викупу є нижчим порівняно з приватизацією об'єктів на конкурентних засадах, використання механізму викупу призвело до недоотримання бюджетами громад приблизно 522 млн грн із січня 2019 до листопада 2024 року.

З 2019 року понад 41% усіх приватизованих об'єктів комунальної власності перебували в оренді перед продажем. Левову частку з них - 1083 (майже 85%) - було придбано через механізм викупу орендованого майна. Водночас сума ціни продажу таких об'єктів становила лише трохи більше ніж чверть (1,23 млрд грн) від загальної вартості всіх приватизованих об'єктів (4,77 млрд грн).

Законопроєктом №12230 замість права орендаря на викуп майна без конкуренції пропонується механізм проведення аукціону із застосуванням переважного права орендаря придбати майно за найвищою ціною, яка була запропонована на аукціоні.