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АНАЛІТИКА

Рада відмовилася включити до порядку денного законопроєкти про «правки Лозового»

13:22 16.01.2025 |

Право, Політика

 

Верховна Рада провалила голосування щодо законопроєктів, які стосуються скасування так званих правок Лозового - за включення питання до порядку денного проголосували лише 185 депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Правки Лозового"... 185 голосів за включення до порядку денного сесії ... зірвали навіть таке. Це буде велика проблема по МВФ", - написав він у телеграмі в четвер.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет Ради рекомендував голосувати за всі чотири зареєстровані в парламенті законопроєкти щодо "правок Лозового".

Проєкт закону про скасування "правок Лозового" розроблено на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у рамках програми розширеного фінансування.

У Меморандумі зазначено, що законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, які дадуть змогу Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу. Він також передбачає раціоналізацію наслідків спливу строків досудового розслідування (зокрема, у спра
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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