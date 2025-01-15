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ВР ухвалила закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав
12:34 15.01.2025 |
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12378 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану".
Законопроєкт ухвалили 317 голосами, повідомляє в середу в телеграмі народний депутат Ярослав Железняк.
Як повідомляє нардеп, законопроєкт передбачає, зокрема, що в період дії воєнного стану військові частини, підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України згідно зі статтею 51 Статуту ООН.
Крім того, рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав ухвалює президент України, але це не стосується випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави-агресора для відбиття такої агресії, з одночасним поданням до ВРУ законопроєкту щодо схвалення такого рішення, разом із законопроєктом президент України подає інформацію щодо завдань, загальної чисельності зазначених підрозділів, типу і складу їхнього озброєння, військової техніки, підпорядкованості, строків перебування і порядку їх можливого подовження, порядку заміни особового складу підрозділу та порядку їх утримання.
Передбачається, що в період дії воєнного стану положення цього закону застосовуватимуться до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності цим законом були направлені у встановленому законодавством України порядку в іншу державу й перебували на її території.
Як повідомлялося, законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану" 7 січня було внесено на розгляд Верховної Ради.
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