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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про відповідальність за обхід санкцій

13:33 14.01.2025 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський ініціював передбачення кримінальної та санкційної відповідальності за обхід раніше запроваджених санкцій.

Відповідний президентській законопроєкт про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та закону "Про санкції" щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) зареєстровано в парламенті у вівторок під №12406.

Текст законопроєкту і пояснювальна записка наразі на сайті парламенту відсутні. Документ отримано Верховною Радою і передано на розгляд її керівництвом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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