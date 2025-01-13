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Рада відновить штрафи підрядникам, які не поставили зброю на фронт
11:54 13.01.2025 |
Бюджетний комітет Верховної ради 13 січня розглянув МВФ-івський законопроект #12245 про управління публічними інвестиціями.
Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
За її словами, до цього законопроекту включили норми щодо санкцій для недобросовісних постачалників зброї:
* за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 20% вартості,
* за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості.
"Штрафи продовжать стимулювати постачальників виконувати оборонні контракти вчасно і якісно, попри скасування Господарського кодексу. Держава або вчасно отримувати якісну зброю, або - компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, мова іде про суттєві суми", - написала Роксолана Підласа у Фейсбук.
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