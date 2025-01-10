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Рада ухвалила закон про вдосконалення системи трансплантації
23:50 09.01.2025 |
Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому закон про вдосконалення організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації.
Проголосований законопроєкт №9558, зокрема, передбачає створення Національного трансплантологічного комітету, який розглядатиме випадки несприятливих реакцій під час трансплантації, запровадження статусу екстреності трансплантації та запровадження принципу "доміно" в трансплантації (цей принцип застосовують у тому разі, якщо донорський орган не підходить реципієнту, тоді для участі в операціях добирають необхідну кількість пар "донор-реципієнт", добір відбувається доти, доки для кожного, хто потребує пересадки, не знайдуть сумісного органу, а також для кожного з них.
Водночас закон забороняє вилучення органів для трансплантації у загиблих військових і у осіб, які загинули внаслідок війни. Раніше така заборона поширювалася тільки на Донецьку та Луганську області.
Як повідомлялося, українські клініки протягом 2024 року виконали 516 органних трансплантацій. Зокрема, 337 пацієнтам пересаджено нирки, 107 - печінку, 71 серце. Крім того, після значної перерви в Інституті серця Міністерства охорони здоров'я України було проведено пересадку легень.
Трансплантації виконували 28 медичних центрів. Найбільше органних трансплантацій провело Львівське ТМО (140), Національний центр хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова (91) та Інститут серця (52). На четвертому місці за кількістю проведеннях трансплантацій приватна клініка "Оберіг" (ТОВ "Капітал", Київ), де проведено 44 трансплантації печінки та дві - нирок.
Станом на початок 2025 року в національному листі очікування перебуває 3578 пацієнтів, з них 2276 очікують на пересадку нирки, 586 - печінки та сім спліт-трансплантацій печінки.
У списку очікування трансплантації серця 615 пацієнтів, на трансплантацію легень очікують 50 пацієнтів, 26 - очікують на комплекс "серце-легені".
На пересадку комплексу нирки та підшлункової залози очікують 20 пацієнтів.
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