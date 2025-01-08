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Рада відновила обов'язкову звітність про викиди парникових газів. Це вимога для отримання коштів від ЄС
14:50 08.01.2025 |
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів".
Відповідний законопроєкт №12131 у другому читанні на засіданні у середу підтримали 298 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Метою ухвалення законопроєкту у пояснювальній записці вказано "дотримання стратегічного курсу держави для набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та виконання зобов'язань України в рамках Ukraine Facility".
Для цього документом пропонується відновити дію запровадженої в Україні від початку 2021 року обов'язкової системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ1), за винятком тих установок, що не контролюються, зруйновані або знаходяться на тимчасово окупованій території, чи офіційно оголосили призупинення діяльності.
Автори законопроєкту зауважують, що у зв'язку з введення воєнного стану, наразі звітність в рамках системи МЗВ є добровільною.
"Відновлення обов'язкової системи МЗВ під час воєнного стану забезпечить збір верифікованих та прозорих даних і дозволить перейти до наступного кроку щодо створення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) в Україні, яка є найбільш ефективним ринковим механізмом щодо скорочення викидів парникових газів", - зазначається у пояснювальній записці до документа.
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