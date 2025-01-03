Зеленський підписав закон про осучаснення Національної системи конфіденційного зв'язку

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає вдосконалення Національної системи конфіденційного зв'язку (НСКЗ).

Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

Зазначається, що ухвалення цього документу забезпечить наближення українського законодавтства до норм Європейського Союзу.

"Також це ще один крок, зроблений адміністрацією Держспецзвʼязку, для адаптації українського законодавства до сучасних технологічних викликів і умов воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Основні зміни, передбачені у законі:

* оновлення складу НСКЗ - визначається поняття оператора та користувачів НСКЗ.

* врегулювання організаційно-технічної структури НСКЗ, включно зі створенням захищеного шлюзу з'єднання для міжвідомчого обміну інформацією з обмеженим доступом.

* запровадження захищеної системи міжвідомчого обміну інформацією для державних органів.

* законодавче врегулювання організаційно-технічних змін для підвищення безпеки інформації.

* зміна термінології, зокрема "Національна телекомунікаційна мережа" змінено на "Національна електронна комунікаційна мережа", що відповідає вимогам інтеграції до ЄС.

Як додали у Держспецзв'язку, зміни спрямовані на розвиток безпечної інфраструктури для захисту державних інформаційних ресурсів і забезпечення ефективної комунікації державних органів, вищих посадових осіб, військово-політичного керівництва держави та партнерів, зокрема в умовах воєнного стану.

"Законопроєкт відповідає сучасним викликам у сфері захисту інформації та є необхідним кроком для національної безпеки, особливо в умовах воєнного стану. Завдяки змінам, ми зможемо реалізовувати нові сучасні мультимедійні послуги в спеціальних електронних комунікаційних мережах", - додали у відомстві.

Закон набере чинності через три місяці з дня опублікування.

Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.