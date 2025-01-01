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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації: кого це стосуватиметься

09:26 01.01.2025 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський 31 грудня підписав законопроект № 12104 про відстрочку і демобілізацію для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту.

Даний закон передбачає звільнення від мобілізації тих, хто був позбавлений особистої свободи через збройну агресію проти України. Мова про тих, хто був у російському полоні. Вони можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням.

Також відстрочку дозволять людям, чиї близькі зникли безвісти на війні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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