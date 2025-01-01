Зеленський підписав закон про авансовий платіж для виробників спирту та біоетанолу

Президент України підписав закон №12038-1 щодо змін до Податкового кодексу про особливості оподаткування акцизним податком спирту етилового та біоетанолу.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Закон запроваджує новий порядок визначення податкових зобов'язань для виробників спирту та біоетанолу, який передбачає гарантований авансовий платіж з урахуванням виробничої потужності обладнання. Так, документ спрямований на закриття схем ухилення від сплати податків спиртзаводами.

Железняк зауважив, що від ухвалення парламентом до підписання президентом пройшло 2,5 місяці.