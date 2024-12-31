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ВР пропонують доповнити закон про виїзд з України нормою про безперешкодний перетин кордону чоловіками до 24 років
23:35 30.12.2024 |
Народні депутати пропонують доповнити закон "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" нормою про безперешкодний перетин кордону українськими громадянами - чоловіками віком до 24 років, які навчаються за кордоном.
Відповідний законопроєкт № 12361 про внесення змін до деяких законів зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є збереження зв'язків молоді з Україною та рідними, усунення перешкод для навчання особам, які відповідно до чинного законодавства мають відстрочку від проходження базової військової служби та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Законопроєкт, зокрема, пропонує доповнити закон "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" новою ст. 14, яка надасть можливість безперешкодно перетинати кордон (виїзд з України) громадянам віком до 24 років, які є здобувачами фахової (професійно-технічної), фахової вищої або вищої освіти денної чи дуальної форм навчання в закордонному навчальному закладі.
Автори законопроєкту також пропонують внести зміни до законів "Про освіту", "Про правовий режим воєнного стану", "Про військовий обов'язок і військову службу".
Серед авторів законопроєкту - Руслан Горбенко (фракція "Слуга народу"), Вадим Івченко ("Батьківщина"), Олександр Сухов (депутатська група "Довіра"), Вікторія Гриб (позафракційний нардеп).
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