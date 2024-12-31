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АНАЛІТИКА

Президент підписав закон про податкові пільги для благодійників та волонтерів

22:13 30.12.2024 |

Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо змін до Податкового кодексу, який передбачає підтримку благодійників та волонтерських організацій.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Железняк зазначив, що законом передбачено можливість неприбуткових організацій допомагати військовим і їхнім сім'ям без втрати статусу, а зібрані волонтерами кошти не оподатковуватимуться ПДФО у випадку передачі благодійним фондам.

Також працівники неприбуткових організацій зможуть отримувати додаткові блага в розмірі до 5% доходу за рік без ризику втрати організацією неприбуткового статусу.
 

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