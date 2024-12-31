Президент підписав закон про податкові пільги для благодійників та волонтерів

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо змін до Податкового кодексу, який передбачає підтримку благодійників та волонтерських організацій.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Железняк зазначив, що законом передбачено можливість неприбуткових організацій допомагати військовим і їхнім сім'ям без втрати статусу, а зібрані волонтерами кошти не оподатковуватимуться ПДФО у випадку передачі благодійним фондам.

Також працівники неприбуткових організацій зможуть отримувати додаткові блага в розмірі до 5% доходу за рік без ризику втрати організацією неприбуткового статусу.