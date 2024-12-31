Зеленський продовжив митні пільги для виробників дронів на 2025 рік

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12267 про внесення змін до Митного кодексу України щодо продовження пільг на ввезення комплектуючих для виробництва безпілотників, боєприпасів, снарядів та іншого оборонного обладнання.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Президент підписав продовження податкових та митних пільг на наступний рік. У тому числі по дронах і комплектуючих", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до документа, продовжено звільнення від митних платежів для складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів. Також збережено пільги на ввезення безпілотників, приладів нічного бачення та антидронових рушниць.

Законом розширено перелік пільгових комплектуючих для всіх типів безпілотних систем - не лише повітряних, але й наземних та водних.

Окрім того, відтерміновано перехід на екостандарти Євро-6 для транспортних засобів до 1 січня 2027 року.