Фінансові новини
- |
- 31.12.24
- |
- 03:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК
17:16 30.12.2024 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Він почне діяти вже з 1 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України в Telegram.
Як зазначили в парламенті, закон передбачає, що з 1 січня 2025 року в українських кластерних і надкластерних лікарнях запрацюють експертні комісії, які замінять МСЕК. Такі комісії проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.
"Щоб унеможливити корупцію, комісії будуть вибірково отримувати на розгляд пацієнта, але ні він сам, ні комісія не знатимуть, хто з лікарів розглядатиме питання", - уточнили в Раді.
При цьому встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю, а також медико-соціальна експертиза для дітей залишаються без змін.
До слова, у другому читанні закон ухвалила Верховна Рада 19 грудня цього року.
Ліквідація МСЕК в Україні
Нагадаємо, цього року в Україні сталася низка корупційних скандалів, пов'язаних із діяльністю МСЕК.
Зокрема, правоохоронці спіймали на хабарах керівника Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. У жінки та її сина під час обшуків виявили близько 6 млн доларів готівки.
Трохи згодом у керівниці Миколаївської обласної МСЕК вдома знайшли 450 тисяч доларів готівки. При цьому її офіційні доходи з 2015 по 2023 рік, згідно з декларацією, становлять понад 2 млн гривень.
На тлі таких скандалів Рада нацбезпеки і оборони України доручила ліквідувати МСЕК.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін США виділяє Україні допомогу в $3,4 млрд
|Прокачування газу в Україні з 1 січня подорожчає учетверо через нульовий транзит
|Байден оголосив про виділення $2,5 млрд Україні для сфери оборони - Білий дім
|Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ВР пропонують доповнити закон про виїзд з України нормою про безперешкодний перетин кордону чоловіками до 24 років
|Молдова на пів року продовжила ліцензування імпорту сільгосппродукції з України
|«З огляду на воєнний стан». Оператор ринку електроенергії закриває дані про торги
|У Державному агрореєстрі почали приймати заявки на насіння й добрива для весняної сівби
|Президент підписав закон про податкові пільги для благодійників та волонтерів
|Зеленський продовжив митні пільги для виробників дронів на 2025 рік
Бізнес
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз
|MediaTek представила новий чип Dimensity 8400, який побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський Dimensity 9400
|Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем