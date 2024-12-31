Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК

17:16 30.12.2024 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Він почне діяти вже з 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України в Telegram.

Як зазначили в парламенті, закон передбачає, що з 1 січня 2025 року в українських кластерних і надкластерних лікарнях запрацюють експертні комісії, які замінять МСЕК. Такі комісії проводитимуть оцінку відповідно до критеріїв Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я.

"Щоб унеможливити корупцію, комісії будуть вибірково отримувати на розгляд пацієнта, але ні він сам, ні комісія не знатимуть, хто з лікарів розглядатиме питання", - уточнили в Раді.

При цьому встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю, а також медико-соціальна експертиза для дітей залишаються без змін.

До слова, у другому читанні закон ухвалила Верховна Рада 19 грудня цього року.

Ліквідація МСЕК в Україні

Нагадаємо, цього року в Україні сталася низка корупційних скандалів, пов'язаних із діяльністю МСЕК.

Зокрема, правоохоронці спіймали на хабарах керівника Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. У жінки та її сина під час обшуків виявили близько 6 млн доларів готівки.

Трохи згодом у керівниці Миколаївської обласної МСЕК вдома знайшли 450 тисяч доларів готівки. При цьому її офіційні доходи з 2015 по 2023 рік, згідно з декларацією, становлять понад 2 млн гривень.

На тлі таких скандалів Рада нацбезпеки і оборони України доручила ліквідувати МСЕК.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0390
  0,0987
 0,24
EUR
 1
 43,9266
  0,1787
 0,41

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6200  0,07 0,18 42,3420  0,12 0,27
EUR 43,5320  0,13 0,31 44,3284  0,18 0,40

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,12 0,29 42,0600  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес