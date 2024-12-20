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Рада підтримала законопроєкт про розкриття банківської таємниці на запит Мін'юсту
09:59 20.12.2024 |
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9235 про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно окремих питань розкриття банківської таємниці та встановлення опіки над майном зниклих безвісти.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради.
Як зазначається, проєкт акту передбачає можливість розкриття банківської таємниці на запити Міністерства юстиції у випадку розгляду справ щодо захисту інтересів України як держави.
Також побідні заходи необхідні для розшуку майна осіб, до яких застосовано санкції. Зокрема, йдеться про виконання судових рішень про заборону політичної партії.
Окрім того, документ визначає, що нотаріуси матимуть можливість здійснювати опис майна людини, яка визнана безвісти відсутньою або зниклою за особливих обставин, а також призначати опікуна над таким майном - таким чином члени сім'ї зниклої особи зможуть законно дбати про майно людини до її повернення.
Раніше голова правління Національного банку України Андрій Пишний заявив, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Нацбанку, яке набуває особливої актуальності у світлі інтеграції України до Європейського Союзу.
Як повідомлялося, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг".
Серед іншого, законопроєктом пропонувалося значно обмежити банківську таємницю. Зокрема, депутати хотіли зобов'язати банки та інші фінансові установи надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались. Цю норму критикувало Головне юридичне управління Верховної Ради, оскільки вона суперечать Конституції України. У підсумку депутати не підтримали ці поправки під час голосування за законопроєкт у другому читанні.
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