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Один з маяків МВФ. Рада підтримала створення єдиного фонду для публічних інвестицій
14:21 19.12.2024 |
Верховна Рада 19 грудня ухвалила в першому читанні законопроєкт №12245, який вносить зміни до Бюджетного кодексу щодо порядку розподілу інвестиційних проєктів.
Про це повідомили голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа та нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
Цей документ є одним із ключових маяків співпраці України з МВФ.
«Створюється умовно загальний фонд публічних інвестицій, який буде розподілятися «Стратегічною інвестиційною радою в уряді», - повідомив Железняк.
До нового фонду увійдуть видатки дорожнього фонду, фонду поводження з радіоактивними відходами, фонду розвитку водного господарства, фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонду внутрішніх водних шляхів, а також низка субвенцій.
"Реформа передбачає концентрацію ресурсів на пріоритетних проєктах, запровадження середньострокового планування видатків, прозорий відбір проєктів за єдиними критеріями та усунення політичного впливу на розподіл коштів. Створюється єдиний портфель інвестиційних проєктів для донорів, а процес ухвалення рішень і результати їх реалізації будуть доступні онлайн", - розповіла Підласа.
Жезезняк нагадав, що подібний механізм уже був використаний у бюджеті на 2024 рік. Спочатку була сформована єдина програма на 37 млрд грн, яка пішла на перше читання бюджету. Згодом уряд перерозподілив ці кошти за визначеними критеріями для подання до другого читання. Тепер такий підхід буде закріплено законодавчо в Бюджетному кодексі.
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