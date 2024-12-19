Цифрова ВЛК: профільний комітет ВРУ погодив законопроєкт №12066 – дані медоглядів автоматично потраплятимуть «Оберіг»

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підготував до прийняття в цілому законопроєкт №12066 про цифрову ВЛК. Він дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов'язаних «Оберіг». Незабаром ВРУ ухвалить його як закон.

Хоча сам закон ще не ухвалено в цілому, не варто сумніватися, що ВРУ його прийме. Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала електронне направлення на ВЛК у застосунку «Резерв+» та введення «електронної ВЛК» на 2025 рік.

За словами чиновниці, у 2025 році в Україні запрацює автоматичний обмін інформацією між Реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» й Електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ). Це створить основу для повністю цифрової ВЛК.

Після щорічного медичного огляду дані про стан здоров'я військовозобов'язаного, підтверджені підписом сімейного лікаря, зберігатимуться в ЕСОЗ. Якщо у людини немає хронічних захворювань, буде зафіксована рекомендація щодо придатності до служби. Також в ЕСОЗ будуть вказані базові фізичні параметри - зріст, вага, об'єм грудної клітки. Усі ці дані автоматично потраплятимуть до ВЛК через електронну систему - військовозобов'язаним не треба буде ходити на ВЛК до ТЦК, огляд відбуватиметься у медичному закладі за місцем їхнього перебування.

Перший етап запровадження цифрової ВЛК буде реалізовано протягом 3 місяців. Результатом стануть електронне направлення на ВЛК у «Резерв+» та, власне, сам висновок ВЛК в електронному вигляді.

До червня 2025 року планують впровадити можливість проходження медогляду для ВЛК у будь-якому медичному закладі, без прив'язки до конкретного місця. Як зазначила заступниця міністра, дана концепція вже погоджена Кабміном.

Щоб це стало можливим, як раз і вносяться зміни до законодавства. Отже, у підготовленій редакції до прийняття в цілому пропонується абзац 11 ч. 5 статті 242 Основ законодавства України про охорону здоров'я викласти в новій редакції, згідно з якою «під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов'язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони».

Також у Законі «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів» буде визначено, що МОЗ має передавати до Реєстру «Оберіг» відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку. «Оберіг» отримуватиме ці дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров'я з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».