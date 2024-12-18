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Рада підтримала створення переліку терористичних організацій
16:00 18.12.2024 |
Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроєкт №12102 щодо формування та ведення переліку терористичних організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.
Законопроєкт підтримали 282 народних депутатів.
За словами Гончаренка, згідно з законопроєктом:
* законодавчо вводиться механізм для включення організацій до списку терористичних;
* перелік охоплює структури, які проводять терористичну діяльність в Україні або за її межами, створюючи загрозу державній безпеці;
* Служба безпеки України (СБУ) відповідає за ведення списку, маючи чітко визначені критерії для включення, що зменшує ризик дискредитації.
Боротьба з терористами
Від початку повномасштабної війни Служба безпеки України регулярно виявляє та затримує ворожих диверсантів, агентів й провокаторів, які, наприклад, здають російським спецслужбам координати об'єктів для ракетних ударів.
У листопаді в Одесі було викрито банду, яка планувала серію вибухів та підпалів у різних регіонах України.
Зокрема СБУ нейтралізувала у Харкові агентурно-бойову групу ГРУ, яка здійснювала теракти та шпигувала за українськими військовими.
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