Швидкість інтернету в Україні стане обов’язковим показником якості зв’язку – Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт №12094, завдяки якому українці зможуть користуватися ще швидшим та якіснішим мобільним інтернетом, а також перевіряти його якість самостійно.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, після ухвалення законопроєкту швидкість інтернету стане обов'язковим показником якості зв'язку. Для швидкості інтернету встановлять кількість мегабіт у секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту.

Окрім того, українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Інформація про якість та швидкість передаватиметься до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми.

Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт №12094, завдяки якому українці зможуть користуватися ще швидшим та якіснішим мобільним інтернетом, а також перевіряти його якість самостійно.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, після ухвалення законопроєкту швидкість інтернету стане обов'язковим показником якості зв'язку. Для швидкості інтернету встановлять кількість мегабіт у секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту.

Окрім того, українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Інформація про якість та швидкість передаватиметься до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми.