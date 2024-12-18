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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про державне регулювання сфери захисту рослин

22:59 17.12.2024 |

Право

 

Верховна Рада підтримала в цілому проект закону № 8340 «Про державне регулювання сфери захисту рослин», який спрямований на запровадження європейської моделі регулювання і включає простежуваність, контроль та цифровізацію процедур.

Документ підтримали 273 народних депутати, передає Укрінформ з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

«Прийняття закону дозволить досягти системної сумісності законодавства України із законодавством ЄС у сферах захисту рослин, а також застосування і обігу засобів захисту рослин. Це спростить вихід української продукції рослинного походження на зовнішні ринки, а його реалізація сприятиме підвищенню ефективності та прозорості процедур державного контролю у сфері захисту рослин, створенню зрозумілих і прозорих правил для ведення бізнесу», - наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

У профільному міністерстві зазначили, що закон упорядковує обіг засобів захисту рослин (ЗЗР) і встановлює нові правила для імпорту, зберігання та застосування рослинної продукції.

Документ запроваджує простежуваність для рослин і ЗЗР, обов'язкові паспорти рослин і реєстрацію всіх етапів обігу. Він також делегує приватним суб'єктам повноваження на видачу паспортів, маркування пакувального матеріалу, навчання з поводження із ЗЗР і технічний огляд обладнання.

Зазначається, що закон імплементує 18 актів права ЄС, гармонізуючи українське законодавство з європейськими стандартами.

Закон набирає чинності через три роки з дня його опублікування, забезпечуючи адаптаційний період.
 

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