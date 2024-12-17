Рада заборонила демонтувати комунікаційне обладнення під час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила закон про заборону демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайного та воєнного стану.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9593 у другому читанні підтримали 258 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Метою законопроекту у пояснювальній записці вказано "недопущення демонтажу електронних комунікаційних мереж чи їх частин в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, окрім як за рішенням постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг чи за рішенням суду".

Його автори обґрунтовують необхідність прийняття закону випадками несанкціонованого демонтажу електронних комунікаційних мереж, що перешкоджає забезпеченню надання електронних комунікаційних послуг в період дії правового режиму воєнного стану.

Відтак, закон забороняє розбирати (демонтувати) електронні комунікаційні мережі чи їх частинт в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, окрім як за рішенням постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг чи за рішенням суду.