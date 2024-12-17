Фінансові новини
- |
- 17.12.24
- |
- 21:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада заборонила демонтувати комунікаційне обладнення під час воєнного стану
16:44 17.12.2024 |
Верховна Рада ухвалила закон про заборону демонтажу електронних комунікаційних мереж в умовах надзвичайного та воєнного стану.
Ухвалення відповідного законопроєкту №9593 у другому читанні підтримали 258 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Метою законопроекту у пояснювальній записці вказано "недопущення демонтажу електронних комунікаційних мереж чи їх частин в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, окрім як за рішенням постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг чи за рішенням суду".
Його автори обґрунтовують необхідність прийняття закону випадками несанкціонованого демонтажу електронних комунікаційних мереж, що перешкоджає забезпеченню надання електронних комунікаційних послуг в період дії правового режиму воєнного стану.
Відтак, закон забороняє розбирати (демонтувати) електронні комунікаційні мережі чи їх частинт в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, окрім як за рішенням постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг чи за рішенням суду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідери країн JEF погодили, що їхня військова допомога Україні у 2025 році перевищить 12 млрд євро - заява
|Україна та Чехія успішно завершили створення реактивного двигуна для безпілотників
|Українська «ракета-дрон» «Пекло» вийшла в серійне виробництво
|Раді пропонують відкликати Бойка з комітету з прав людини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Видатки загального фонду держбюджету досягли 3 трильйонів з початку року
|ICU чекає у 2025р уповільнення зростання ВВП до 3,4% і зниження інфляції до 7%
|Облігації «Укрзалізниці» впали після прохання про відтермінування платежів
|«Клуб білого бізнесу»: Гетманцев повідомив, скільки компаній потрапили до списку
|За програмою «єВідновлення» видали житлових сертифікатів на 19,5 мільярда - Шмигаль
|Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
|Рада заборонила демонтувати комунікаційне обладнення під час воєнного стану
Бізнес
|Intel не виключає можливості продажу бізнесу з виробництва чипів
|В Україні планують створити національну мережу зарядних станцій для електрокарів
|І код написати, і гру пройти: Google запустила універсальну ШІ-модель Gemini 2.0
|Опублікували світовий рейтинг найпопулярніших авто
|Microsoft запустила тестування можливості обміну файлами між iPhone і комп'ютерами з Windows
|BMW та Mercedes призначають нове керівництво через кризу в автопромі
|У 2024 році інтернет-трафік зріс на 17,2% — звіт Cloudflare