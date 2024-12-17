Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про множинне громадянство, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада підтримала за основу законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні", - написав Железняк у телеграмі.

За його словами, законопроєкт підтримали 247 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в телеграм-каналі у вівторок повідомив, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила внесений президентом України законопроєкт "Про забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України", до розроблення положень якого залучено міністерство.

"Законопроєкт актуалізує положення законодавства у сфері громадянства: підстави, порядок набуття та припинення, а також враховує потреби представників нашої діаспори за кордоном і забезпечить підтримку людей, які вимушено залишили країну через війну", - зазначив очільник МВС.

За словами міністра, зокрема, законопроєкт передбачає запровадження інституту множинного громадянства. "Така норма дозволить громадянам України набути іноземне громадянство без втрати українського. Також враховуються інтереси іноземних громадян та осіб без громадянства, які зараз захищають Україну, та членів їхніх сімей", - пояснив Клименко.

У цьому контексті він додав: "Ми цінуємо внесок іноземців, які допомагають нам давати відсіч ворогові й довели, що захист України - понад будь-які кордони та національності. Потрібно надати їм можливість інтеграції через українське громадянство без обов'язкового виходу з іноземного".

Крім того, як наголосив очільник МВС, законопроєкт встановлює заборону множинного громадянства для осіб, які перебувають у громадянстві держави-агресора або держави, що не визнає територіальну цілісність і суверенітет України, а також для тих, хто бере участь у бойових діях проти України.

"Створюємо умови для розвитку України як демократичної та відкритої країни, яка активно співпрацює з міжнародною спільнотою", - підсумував він.

Як повідомлялося, президентський законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України" спрощує порядок набуття громадянства та вдосконалює регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які у встановленому законодавством України порядку проходять (проходили) військову службу за контрактом у Збройних силах, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії або є одним із подружжя такої особи, або є дитиною такої особи.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, його ухвалення розширить можливості для набуття українського громадянства деяким категоріям іноземців та особам без громадянства. Водночас множинне громадянство не запроваджуватимуть щодо людей із російським громадянством або громадян держав, які не визнають територіальної цілісності та суверенітету України.