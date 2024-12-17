Міноборони виділило бригадам ще 1,89 мільярдів на закупівлю дронів

Міністерство оборони додатково виділило бойовим бригадам на закупівлю дронів 1,89 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що 55% від суми спрямують на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням, 18% - на закупівлю FPV-камікадзе.

Окрім того, кошти виділили на закупівлю БПЛА-розвідників, бомберів та комплекти запчастин до них.

У Міноборони наголосили, що таким чином у найкоротші терміни було реалізовано доручення міністра оборони Рустема Умєрова, яке дозволить забезпечити військові формування додатковим обсягом БПЛА по децентралізованим закупівлям.

Важливо, що бригади самостійно закуповують те, що їм необхідно для виконання бойових задач. Дрони одразу будуть спрямовані на фронт.

"Загалом цього року сума витрачена на безпілотники Міноборони перетне позначку у 100 млрд грн - що є важливою складовою посилення технологічної спроможності ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство оборони виділило військовим бригадам 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у держбюджеті на 2025 рік на виробництво дронів передбачено 775 млрд грн.