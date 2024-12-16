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Шрінкфляція. У Раді готують законопроєкт про вказування ціни за кілограм чи літр
13:04 16.12.2024 |
У Верховній Раді готують законопроєкт, який зобов'язуватиме торговельні мережі вказувати ціну товару за кілограм чи літр, якщо він продається в меншій упаковці. Про це написав нардеп Дмитро Гурін в соціальній мережі X (Twitter).
Метою законопроєкту є боротьба зі шрінкфляцією, тобто явищем, коли виробники зменшують кількість або об'єм товару в пакуванні, залишаючи при цьому стару ціну або змінюючи її незначно. У результаті споживач отримує менше товару за ту саму ціну, що є прихованою формою інфляції.
"Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках зобовʼязані були вказувати ціну за літр/кілограм, і оці всі пляшки по 850 мл молока пішли в минуле. На наступному тижні реєструємо", - написав депутат.
Відповідну правку збираються внести до ст. 15 Закону "Про захист прав споживачів", яка гарантує право на одержання необхідної та доступної інформації про продукцію.
Закон не заборонятиме пляшки меншого об'єму, але з додатковою інформацією на ціннику "можна буде легко порівняти ціни за літр".
Зміни стосуватимуться усіх товарів, які міряються літрами, кілограми, метрами квадратними, метрами погонними, написав депутат.
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