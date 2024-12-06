Європейська бізнес асоціація закликає доопрацювати законопроєкт про відходи видобувної галузі

Підприємства і компанії України виступили із закликом доопрацювати законопроєкт про відходи видобувної галузі (№12180), зокрема, у зв'язку з нормою, яка в ньому міститься, про подвійне оподаткування, повідомляють у пресрелізі Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) у четвер.

Зазначається, що 4 грудня відбулося обговорення законопроєкту в парламентському комітеті з питань екологічної політики та природокористування, на якому представники асоціації наголосили на п'яти основних проблемах документа, затвердження яких може мати суттєвий негативний вплив на розвиток гірничо-металургійного комплексу та економіки загалом.

На думку членів ЄБА, у разі ухвалення законопроєкту в поточній редакції компанії платитимуть податок за розміщення всіх відходів видобувної промисловості і, водночас, оплачуватимуть фінансове забезпечення за об'єкти для таких відходів.

Асоціація нагадує, що в опублікованій раніше для громадського обговорення редакції законопроєкту було положення про те, що нова норма про фінансове забезпечення набере чинності після скасування податку за розміщення відходів, однак цю підтриману бізнес-спільнотою норму було потім виключено.

Серед інших претензій ЄБА до законопроєкту - збільшення бюрократії через дублювання звітності; невідповідність розміру санкцій суті порушення, наприклад, 160-480 тис. грн за несвоєчасне подання звіту; не повною мірою враховується специфіка управління відходами у сфері видобутку нафти й газу. Експерти уточнюють, що в Україні відсутні в достатній кількості спеціалізовані установи та полігони для передачі одержуваних під час нафтогазового буріння відходів, що не є небезпечними.

На завершення асоціація зазначила на дублюванні обов'язкових етапів видачі/переоформлення дозволу на об'єкт для відходів видобувної промисловості, таких як транскордонні консультації та транскордонна оцінка впливу на довкілля.

У зв'язку з цим ЄБА просить комітет доопрацювати законопроєкт із урахуванням пропозицій бізнесу.