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Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про регулювання обігу харчових добавок і БАДів
16:22 05.12.2024 |
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №11389 щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових добавок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.
За його інформацією, законопроєкт №11389 про харчові добавки підтримали 259 народних депутатів на парламентському засіданні в четвер.
Як повідомлялося, на початку жовтня народні депутати підтримали в першому читанні зміни до законодавства щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових добавок/БАДів (законопроєкт №11389).
Законопроєкт, зокрема, запроваджує процедуру надання повідомлень про введення БАДів в обіг, ведення переліку таких повідомлень та їх розміщення на офіційному вебсайті компетентного органу. Згідно із законопроєктом, оператори ринку, які здійснюють обіг харчових добавок, мають повідомити про перше введення БАДа в обіг не менше ніж за 10 днів. Водночас харчові добавки можуть бути введені в обіг виключно як фасовані продукти.
Під час підготовки законопроєкту до другого читання до нього внесено 73 поправки, з яких принциповими є три, зокрема поправка, що обмежує термін реалізації випущених до ухвалення закону дієтичних добавок трьома роками після набуття чинності законом.
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