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Рада повернула норму про конфіскацію майна корупціонерів за угодою зі слідством
14:06 05.12.2024 |
Верховна Рада підтримали окремий законопроєкт №12243-1 про внесення змін до статті 77 Кримінального кодексу, яким повернули норму щодо конфіскації майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
З 21 листопада через законодавчу колізію антикорупційні органи втратили право конфіскувати майно в обвинувачених у корупції, які висловили згоду співпрацювати зі слідством в обмін на угоду.
Виявилося, що 20 листопада разом із законом №4074-IX про позбавлення колаборантів державних нагород було проголосовано норму, яка "вбиває" частину ухваленого 29 жовтня закону №4033-IX про угоди зі слідством для обвинувачених у корупції, який був однією з вимог України в межах програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility.
Йшлося про статтю 77 Кримінального кодексу України, звідки законом про позбавлення нагород було викреслено норму щодо призначення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна обвинуваченого у корупційному злочині, який іде на угоду зі слідством.
Норму про конфіскацію намагалися повернути через законопроєкт №10242 про посилення кримінальної відповідальності за поширення інформації з електронних реєстрів, який передбачав термін тюремного ув'язнення для журналістів-розслідувачів. Але депутати не підтримали цей законопроєкт та повернули його на повторне читання.
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