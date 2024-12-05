Рада повернула норму про конфіскацію майна корупціонерів за угодою зі слідством

Верховна Рада підтримали окремий законопроєкт №12243-1 про внесення змін до статті 77 Кримінального кодексу, яким повернули норму щодо конфіскації майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

З 21 листопада через законодавчу колізію антикорупційні органи втратили право конфіскувати майно в обвинувачених у корупції, які висловили згоду співпрацювати зі слідством в обмін на угоду.

Виявилося, що 20 листопада разом із законом №4074-IX про позбавлення колаборантів державних нагород було проголосовано норму, яка "вбиває" частину ухваленого 29 жовтня закону №4033-IX про угоди зі слідством для обвинувачених у корупції, який був однією з вимог України в межах програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility.

Йшлося про статтю 77 Кримінального кодексу України, звідки законом про позбавлення нагород було викреслено норму щодо призначення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна обвинуваченого у корупційному злочині, який іде на угоду зі слідством.

Норму про конфіскацію намагалися повернути через законопроєкт №10242 про посилення кримінальної відповідальності за поширення інформації з електронних реєстрів, який передбачав термін тюремного ув'язнення для журналістів-розслідувачів. Але депутати не підтримали цей законопроєкт та повернули його на повторне читання.