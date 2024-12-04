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АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби

14:18 04.12.2024 |

Право

 

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби", який передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку на сигарети до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС.

Ухвалення відповідного законопроєкту №11090 у другому читанні підтримали 237 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Наступного року пачка цигарок зросте десь на 40 грн. Може більше, оскільки акцизи за цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС", - зазначив він.

Загалом законопроєкт №11090 передбачає такі основні зміни:

* переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро;

* продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет);

* імплементацію європейської практики щодо оподаткування тютюнових стіків для нагрівання в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Рада ухвалила закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби

 

За попередніми оцінками, у 2025 році таке підвищення акцизів принесе в державний бюджет близько 20 млрд грн.

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт у першому читанні парламент схвалив у червні цього року. Документ передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування тютюнових стіків для нагрівання в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Міжнародний валютний фонд та Єврокомісія підтримали необхідність встановлення різних ставок оподаткування на сигарети та тютюнові стіки для нагрівання в Україні, що передбачено відповідним урядовим законопроєктом.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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