Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ухвалила закон про боротьбу з підкупом іноземців у міжнародних ділових операціях

12:19 04.12.2024 |

Право

 

Верховна Рада України ухвалила закон про податкові заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Він враховує рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову податкового комітету Данила Гетманцева в Telegram.

Як зазначив депутат, комітет доопрацював проєкт №10319 до другого читання. Зокрема, пропозиції та поправки, зокрема:

- розповсюджують положення законопроєкту, які встановлюють податкові наслідки врахування витрат, здійснених з корупційною метою, на українських службових осіб;
- доповнюють положення Податкового кодексу України нормою, яка прямо забороняє віднесення до складу витрат для цілей оподаткування витрат, пов'язаних з отриманням неправомірної вигоди, як загальний принцип податкового законодавства;
- передбачають інші доповнення, спрямовані на забезпечення імплементації Рекомендацій Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

"Прийняття закону... сприятиме подальшому запровадженню міжнародних стандартів та боротьбі з хабарництвом і підкупом посадових осіб, а також стане черговим кроком України на шляху до набуття членства в ОЕСР", - написав Гетманцев.

ОЕСР

Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП. Організація була створена у 1961 році на базі Організації європейського економічного співробітництва (ОЄЕС), яка діяла з 1948 року для реалізації плану Маршалла.

Нараховує 38 країн-членів, серед яких США, Німеччина, Франція, Японія, Канада, Велика Британія та інші економічно розвинені держави. У 2022 році ОЕСР розпочала діалог зі вступу України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6972
  0,0511
 0,12
EUR
 1
 43,8238
  0,0996
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3592  0,10 0,24 41,9740  0,03 0,07
EUR 43,5828  0,04 0,08 44,3116  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6750  0,03 0,07 41,6950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес