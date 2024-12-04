Рада ухвалила закон про стартапи в «Дія.City» з поправкою про перенесення підвищення податків із 1 січня 2025 р.

Верховна Рада на засіданні в середу підтримала в другому читанні й у цілому законопроєкт №9319 про оподаткування винагород за гіг-контракти резидентів "Дія.City" з правкою щодо набрання чинності новими податковими нормами (законопроєкт 11416д) із 1 січня 2025 року, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, таке рішення підтримали 268 нардепів за необхідного мінімуму 226 голосів.

"Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроєкт 11416д і "заднє число", де з 01 жовтня податки переносять на 01 січня 2025 року для ФОПів. Також там правкою знизили ренту для каоліну і ще раз скасували штрафи за неподачу звітів по КІКам до кінця війни", - уточнив нардеп.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону на сайті парламенту, метою документа є забезпечення належного функціонування правового режиму Дія.Сіті та адаптації його до умов воєнного стану в Україні.

Пропоновані проєктом закону зміни спрямовані, по-перше, на нормативне закріплення визначених законом "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" (закон про "Дія.City") засад і гарантій правового режиму "Дія.City" в частині особливостей оподаткування стартапів, що набули резидентства у "Дія.City"; по-друге, вирівнюють у правах осіб, які є ґіґ-фахівцями резидентів, у частині прав та обов'язків військовослужбовців, а також права на освіту.

По-третє, проєкт закону посилює так звані "антикритерії" резидентства "Дія.City" на період дії ВС і повоєнний період, а також усуває деякі редакційні неточності закону, яким визначено організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму.

Як повідомляв раніше Железняк, парламентський фінкомітет розглядав поправки до законопроєкту, якими пропонувалося прибрати оподаткування "заднім числом" для ФОПів (фізосіб-підприємців), залишити незмінною ставку для є-резидентів, включити до витрат за МНЗ (мінімальним податковим зобов'язанням) підвищений військовий збір, а також оподатковувати доходи 2024 року (оподатковувані за річним періодом) за старою ставкою.

"У правках буде нормально прописано, як нове оподаткування набуває чинності, і тепер виглядає так, що воно запрацює з грудня", - пояснював наприкінці листопада нардеп.

Згідно з розміщеним Железняком текстом правок, зокрема, ФОП - платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої випискою з Електронного реєстру лікарняних, якщо вони тривають 30 і більше календарних днів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт №11416-д про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану. Документ передбачає підвищення з 1 жовтня цього року військового збору з 1,5% до 5%, податку на прибуток банків до 50% за 2024 рік, збільшення низки інших податків і зборів. Президент Зеленський підписав його 28 листопада.

"Потягнувши 44 дні, президент підписав історичне підвищення податків №11416-д. Закон набуде чинності після публікації. Тобто опублікують 30 листопада, чинності набуде 1 грудня. А виправимо ми чи ні колізії, це буде відомо тільки наступного пленарного тижня", - прокоментував Железняк.