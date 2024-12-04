Рада відклала введення в дію закону про лобіювання

Верховна Рада на вісім місяців відтермінувала введення в дію закону України "Про лобіювання".

Про це йдеться в повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Відповідно до пункту 31 Прикінцевих положень закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19 листопада 2024 року №4059-IX (набуває чинності з 1 січня 2025 року) внесено зміни до розділу ІІІ "Прикінцеві положення" закону України "Про лобіювання" (набув чинності у березні 2024 року)", - сказано в повідомленні.

Відтак, цими змінами визначено, що закон "Про лобіювання" вводиться в дію не пізніше 1 вересня 2025 року.

Створення та функціонування Реєстру прозорості має бути забезпечене протягом 14 місяців з дня набрання чинності законом, тобто в травні 2025 року.

"НАЗК за підтримки проєкту "Сприяння доброчесності у публічній сфері (Pro-Integrity)" також продовжує активну роботу над створенням Реєстру прозорості як основного інструменту впровадження лобіювання", - також додали в Нацагентстві.

Переможцем закупівлі послуг зі створення інформаційно-комунікаційної системи "Реєстр прозорості" визначено ПрАТ "Центр комп'ютерних технологій "Інфоплюс". Наразі триває узгодження деталей технічної документації та дизайну реєстру.

16 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Деякі питання створення та функціонування Реєстру прозорості", якою затвердив Положення про Реєстр прозорості, а на початку жовтня 2024 року затвердив Правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання, які розробило НАЗК.

Нагадаємо, в березні цього року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10337 про лобіювання.

Метою законопроєкту є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів держвлади, органів місцевого самоврядування із зацікавленими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їх діяльності та посадових осіб.

Верховна Рада в цілому підтримала урядовий законопроєкт про лобізм 23 лютого.