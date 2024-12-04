В Україні юнаки 17-річного віку зможуть автоматично ставати на військовий облік

В Україні громадяни при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Рада підтримала відповідний законопроект у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Сьогодні парламент підтримав у першому читанні важливий законопроєкт, завдяки якому громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік", - розповів глава міноборони Рустем Умєров.

За його словами, юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. Їм достатньо буде пройти ідентифікацію у "Резерв+", після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

Міністр вважає, що це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат.

"Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців. Дякую народним депутатам за підтримку цієї важливої ініціативи", - підкреслив він.