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АНАЛІТИКА

В Україні юнаки 17-річного віку зможуть автоматично ставати на військовий облік

 

В Україні громадяни при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Рада підтримала відповідний законопроект у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Сьогодні парламент підтримав у першому читанні важливий законопроєкт, завдяки якому громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік", - розповів глава міноборони Рустем Умєров.

За його словами, юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. Їм достатньо буде пройти ідентифікацію у "Резерв+", після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

Міністр вважає, що це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат.

"Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців. Дякую народним депутатам за підтримку цієї важливої ініціативи", - підкреслив він.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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