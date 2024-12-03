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АНАЛІТИКА

Рада провалила законопроєкт про фінансову інклюзію. Він дозволяв «Укрпошті» надавати банківські послуги

16:58 03.12.2024 |

Право

 

Верховна Рада відхилила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", який передбачав створення банків фінансової інклюзії з обмеженою ліцензією.

Відповідний законопроєкт №12044 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримав лише 221 нардеп за мінімально необхідної кількості 226 голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Пропозицію повернути законопроєкт на доопрацювання у Комітет підтримали 222 депутати, а за його повернення субʼєкту законодавчої ініціативи проголосували лише 217 нардепів. Таким чином законопроєкт вважається відхиленим.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти законопроєкт №12044 за основу. Однак наприкінці листопада депутати двічі відмовилися включити його до порядку денного.

Головною метою законопроєкту вказувалося створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг - банків фінансової інклюзії. Очікувалося, що такі банки дозволили б забезпечити доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств (суб'єктів, чистий річний дохід яких не перевищує 2 млн євро) у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев припускав, що ухвалення цього законопроєкту дозволило б отримати обмежену банківську ліцензію поштовим операторам (наприклад, "Укрпошті" та "Новій Пошті") а також небанківським фінансовим установам, які змогли б надавати банківські послуги з деякими обмеженнями у тих місцях, де немає чи недостатньо банківських відділень.

Про намір отримати таку обмежену банківську ліцензію у випадку ухвалення цього законопроєкту оголосила "Укрпошта", яка вже кілька років намагається придбати невеликий банк або в інший спосіб вийти на ринок банківських послуг.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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