Рада ухвалила в цілому законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу щодо угод з умовними зобов'язаннями

Верховна Рада України у вівторок ухвалила за основу і в цілому законопроєкт №12232 про внесення змін до Бюджетного кодексу, що офіційно врегулює залучення коштів від партнерів за рахунок доходів від заморожених активів РФ, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Надається право Борговому агентству (до його створення - Мінфіну) здійснювати угоди з умовними зобов'язаннями в рамках угод з ЄС, іноземними державами, МФО, повернення коштів за якими відбуватиметься не коштом державного бюджету, а зокрема коштом заморожених активів РФ", - роз'яснив він основні положення законопроєкту у своєму телеграм-каналі.

Железняк уточнив, що ухвалення №12232 підтримав 271 парламентарій за необхідного мінімуму в 226 голосів.

"Якщо простіше, то це про $50 млрд від G7, Україна не повертатиме цей кредит, якщо не отримає репарації від Росії. І гроші не враховуватимуть як державний борг", - додав нардеп.

Ухвалений законопроєкт також передбачає ведення реєстру угод з умовними зобов'язаннями і щомісячне оприлюднення інформації з нього. Також згідно з ним запропоновано розширити визначення термінів "боргове зобов'язання" і "державний борг".

Як раніше вказувала голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, без цих змін до Бюджетного кодексу Міністерство фінансів не мало б повноважень на підписання угоди про отримання від партнерів коштів, що погашаються за рахунок доходів знерухомлених росактивів.

Підласа закликала колег проголосувати за нього за основу і в цілому, "щоб надати Мінфіну право вже найближчим тижнем підписати першу угоду про отримання коштів із пакета $50 млрд". Бюджетний комітет Верховної Ради 2 грудня рекомендував депутатам ухвалити цей законопроєкт за основу і в цілому.

Як повідомлялося, 28 листопада Європейська Комісія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансового кредиту на EUR18,1 млрд за рахунок заморожених активів РФ. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен 26 листопада заявив, що країни G7 перейшли до завершального етапу роботи для виділення Україні цих $50 млрд.