Вступ до ЄС: Україна розпочала пре-скринінг законодавства у сфері залізничного транспорту

Україна та Європейська комісія розпочали пре-скринінг законодавства у сфері залізничного транспорту для його подальшої гармонізації з вимогами європейських директив.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, передає Укрінформ.

«Це один із перших кроків підготовки до офіційного скринінгу за переговорним розділом 14 «Транспортна політика», який визначить подальший переговорний процес щодо гармонізації українського законодавства з вимогами європейських директив, зокрема щодо залізничного транспорту», - йдеться в повідомленні.

Пре-скринінг є першим кроком підготовки до офіційного скринінгу наших норм із положеннями acquis ЄС та черговим етапом у тривалому процесі адаптації залізничного законодавства, яке відповідатиме як національним пріоритетам України, так і європейським стандартам.

Основними темами обговорення під час зустрічі стали положення законодавчих ініціатив України, які наразі розробляє Мінрозвитку.

Зокрема, йшлося про законопроєкт «Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту України», який пропонує запровадити нову модель ринку залізничного транспорту, побудовану за зразком європейських систем.

Реформа залізничного транспорту є пріоритетом для України в рамках євроінтеграційного курсу та необхідною умовою для зміцнення економічного потенціалу країни.

Гармонізація українського законодавства відповідно до Директиви 2012/34/ЄС є ключовою умовою інтеграції України в європейський транспортний простір. Директива створює «єдині правила гри» для залізничних компаній у Європі.

Іншим важливим напрямком євроінтеграційного процесу у сфері залізничного транспорту є імплементація в українське законодавство основних положень Директиви (ЄС) 2016/797 про інтероперабельність залізничної системи в рамках Європейського Союзу та Директиви (ЄС) 2016/798 з безпеки на залізничному транспорті.

Цей процес, зокрема, охоплює впровадження системи безпеки руху за європейськими зразками, створення механізмів технічного розслідування залізничних аварій, а також встановлення правових основ технічного регулювання забезпечення інтероперабельності (здатності залізничного транспорту підтримувати безпечний рух).

«Справедлива конкуренція між усіма учасниками ринку, з прозорими тарифами на доступ до інфраструктури, економічна ефективність залізничних перевезень, максимальне використання наявної інфраструктури - все це прямі вимоги директив ЄС, які Україна має імплементувати та реалізувати», - зазначив заступник міністра Сергій Деркач.

Як повідомлялося, Україна та Європейська комісія спільно розпочали пре-скринінг законодавства у сфері автомобільного транспорту в межах євроінтеграційного процесу. Оновлене законодавство слугуватиме основою для подальшого реформування галузі транспорту відповідно до стандартів ЄС.