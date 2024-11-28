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Зеленський підписав законопроєкт про повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив в/ч

17:59 28.11.2024 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Також підписано №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертували", - написав він у телеграмі у четвер.

Нардеп коротко перерахував новації документа. "Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується. Поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій. Розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту", - написав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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