Вартість цигарок може зрости на 40 гривень - Комітет ВР підтримав підвищення акцизу на тютюн

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт щодо збільшення акцизу на тютюнові вироби.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі народний депутат Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

Железняк зазначив, що законопроєкт №11090 передбачає встановлення поступового зростання ставок акцизного податку на тютюнові вироби відповідно до мінімального рівня, визначеного Директивою ЄС 2011/64/ЄС.

Так, акциз на цигарки буде прив'язаний до євро, а не до гривні. Як наслідок, з нового року вартість цигарок зросте в середньому на 40 гривень.

За його словами, реалізація закону дозволить додатково залучити до бюджету близько 20 млрд грн у 2025 році.

Відповідно до документу, у 2025 році акциз на сигарети зросте на 35,4%, у 2026 році - на 17%, у 2027 році - на 8,8%, а у 2028 році - на 8,2%. Мінімальний акциз в євро за тисячу штук складе 78 євро у 2025 році з поступовим підвищенням до 90 євро у 2028 році.

Для тютюну та його замінників (ТВЕН) заплановано зростання акцизу на 22,2% у 2025 році, на 11,9% у 2026 році, на 4,2% у 2027 році та на 4,6% у 2028 році.