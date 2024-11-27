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АНАЛІТИКА

Комітет Ради схвалив законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ і заборону реклами азартних ігор

17:21 27.11.2024 |

Право

 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт №9256-д про посилення боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу").

За його інформацією, законопроєкт був суттєво доопрацьований до другого читання, а враховані під час цього доопрацювання Комітетом пропозиції та поправки передбачають:

* ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та розподіл її повноважень між профільним міністерством та органом без колегіального статусу, який ще мають створити;

* заборону реклами азартних ігор, крім обмеженого переліку дозволених способів, та заборону спонсорства, крім спонсорства спорту;

* осучаснення інструментів державного нагляду за ринком азартних ігор - запроваджується контрольована гра як інструмент контролю на заміну фактичним перевіркам;

* щодо боротьби з лудоманією, законопроєкт передбачає блокування нелегальних вебсайтів, посилення вимог до організаторів та доповнення підстав для анулювання ліцензії, встановлення вимоги щодо здійснення організаторами азартних ігор усіх безготівкових розрахунків виключно через банки, вдосконалення вимог до Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) тощо;

* вдосконалення законодавства про державні лотереї, зокрема, встановлення аналогічних, як для організаторів азартних ігор, вимог щодо структури власності, критеріїв бездоганної ділової репутації, підстав для анулювання ліцензії, вимог до бренду, а також вимог до розрахунків при проведенні державних лотерей;

* зміни до закону "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" щодо відновлення подання звітності організаторів азартних ігор та операторів державних лотерей тощо.

Нагадаємо:

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснював, чому треба ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) найближчими тижнями.

"На моє особисте переконання, відбувається блокування з боку створеної нами ж комісії. Цю систему мали запустити ще влітку 2022 року. У них є багато пояснень, чому цього не сталося. Вони кажуть, що Мінфін не видавав грошей, Мінфін каже, що гроші видавав тощо", - зазначив Гетманцев.

На його думку, якщо менеджмент КРАІЛ не може впоратися з викликами, то йому необхідно написати заяву про звільнення.

"В парламенті вже готовий до другого читання законопроєкт про ліквідацію комісії. Я думаю, що ми найближчими тижнями його рекомендуємо до зали. Буде просто агенція, де буде мінімум бюрократії", - розповів депутат.
За матеріалами: Економічна правда
 

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