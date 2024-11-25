Уряд підтримав зміни до Бюджетного кодексу щодо управління публічними інвестиціями

Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону, спрямований на оновлення та вдосконалення окремих положень Бюджетного кодексу України.

Про це повідомило Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що законопроєкт розроблено для виконання зобов'язань України за Угодою про асоціацію з ЄС, рекомендацій Європейської комісії та умов співпраці з МВФ у межах Механізму розширеного фінансування (EFF), що дозволить Україні продовжити інтеграцію до європейського простору та отримати подальшу фінансову підтримку.

Серед ключових нововведень законопроєкту - впровадження єдиної термінології у сфері публічних інвестицій. Зокрема, визначення поняття публічних інвестицій, інвестиційних проектів та програм, а також єдиного проектного портфеля. Такі зміни мають на меті впорядкувати систему фінансування державних проектів та спростити механізми залучення міжнародних кредитів та позик.

Також пропонується оновити процедури планування та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм, що сприятиме ефективнішому використанню державних коштів. Окрема увага приділяється врахуванню гендерного підходу в бюджетному процесі для забезпечення рівних можливостей усіх громадян.

Крім того, законопроєкт містить зміни, необхідні для узгодження положень Бюджетного кодексу з прийнятим Державним бюджетом на 2025 рік та змінами до галузевих законодавчих актів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні розпочато реформу управління публічними інвестиціями (Public Investment Management), яка має забезпечити ефективне використання коштів для відновлення країни.