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АНАЛІТИКА

Нові статуси та виплати: Рада підтримала формування комплексної соцпідтримки для осіб з обмеженою працездатністю

12:53 21.11.2024 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12209 щодо формування комплексної соціальної підтримки для осіб з обмеженою працездатністю.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 230 нардепів.

Зокрема, документ запроваджує статус "працездатності" поряд із статусом "інвалідності":

* статус "працездатності" враховуватиме вплив функціональних обмежень на здатність особи до праці;
* оцінка працездатності інтегрується у процес реабілітації.

Також передбачається індивідуальний підхід до реабілітації. Зокрема, відновлення здоров'я базується на індивідуальних потребах, включаючи допоміжні засоби, соціальні послуги, безкоштовні ліки та перенавчання. Оцінка працездатності проводиться після завершення повного курсу реабілітації.

Крім того, документ впроваджує автоматичне нарахування страхових виплат:

* статус "стійке повне обмеження працездатності" забезпечує автоматичні щомісячні страхові виплати з можливістю коригування залежно від інших джерел доходу;

* статус "стійке часткове обмеження працездатності" передбачає підтримку у працевлаштуванні, навчанні або перенавчанні та виплати за умови активної участі у реабілітаційному процесі.

* особи зі статусом "працездатний" вважаються такими, що не потребують підтримки соціального страхування.

Також вводиться поняття дистанційної та анонімної оцінки працездатності. Вона проводиться на основі інформації без персональних даних, заявка подається після реабілітації в електронному або паперовому форматі. Оцінювання здійснюють незалежні експерти.

Водночас передбачено посилення фінансової підтримки під час реабілітації: збільшення виплат для осіб, які тимчасово втратили працездатність через хворобу чи травму. Страхові виплати можуть тривати до одного року у складних випадках.

До того ж закон забезпечує одноразову страхову виплату у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Вона здійснюватиметься незалежно від того, як цей випадок чи захворювання вплинули на працездатність потерпілого.

Як повідомлялося, Міністерство соціальної політики готує реформу соціальної підтримки громадян, що зазнали травм чи хвороб, яка передбачає впровадженням нової системи соціального страхування - "єПотенціал".

Зокрема, замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів.

При цьому для визначення заходів підтримки буде проводитись оцінка працездатності, тобто здатності людини повернутися до роботи і отримувати власний дохід.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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