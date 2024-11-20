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Рада доручила провести облік усіх приміщень, доступних під житло для переселенців
14:25 20.11.2024 |
Верховна Рада доручила провести масштабну інвентаризацію приміщень, які можуть бути використані для проживання вимушених переселенців. Відповідний законопроєкт №11281 у цілому підтримали 258 народних депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.
Будуть створені спеціальні комісії для обстеження об'єктів для подальшої передачі в пільгову оренду для розміщення переселенців. Фонд державного майна має надати відомості про державне майно, органи місцевого самоврядування - про комунальне. Також за згодою можуть долучатися приватні власники.
Для систематизації даних буде створена відкрита інформаційно-аналітична система. Передбачається запуск спеціального житлового порталу та інтерактивної мапи з об'єктами. Переселенці зможуть знайти там інформацію про доступне житло та подати заявку на його отримання через особистий кабінет користувача.
Закон також передбачає передачу для переселенців будівель закладів освіти за умови, що вони не використовувалися за призначенням протягом останніх 12 місяців.
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