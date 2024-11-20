Фінансові новини
- |
- 20.11.24
- |
- 14:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВР ухвалила два законопроєкти про демобілізацію та відстрочку для родичів загиблих на війні
12:15 20.11.2024 |
Верховна Рада на засіданні в середу підтримала в другому читанні в цілому законопроєкт №12104, яким уточнюються підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, син, донька, батько, мати) або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), відповідний законопроєкт, що передбачає зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", парламентарії підтримали 304 голосами.
Також народні депутати підтримали в другому читанні та в цілому законопроєкт №11531 про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок та військову службу" щодо відновлення права військовослужбовців на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану з причин загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідного брата чи сестри. На його підтримку віддали голоси 308 парламентаріїв.
"Це вже третє виправлення помилки, яку зробили, ухвалюючи закон про мобілізацію", - зазначив Железняк у телеграм-каналі.
Як повідомлялося, законопроєкт №12104 було зареєстровано у Верховній Раді 8 жовтня. Серед авторів законопроєкту - член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз, Ростислав Павленко (обоє - фракція "Європейська солідарність"), Соломія Бобровська ("Голос"), Вадим Івченко ("Батьківщина"), Олександр Федієнко ("Слуга народу"). Законопроєкт №11531 було зареєстровано 28 серпня. Профільний комітет надав щодо обох висновки 18 листопада.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк скасував деякі валютні обмеження, але запровадив нові
|Зеленський ініціює встановлення рамок-металошукачів у школах і громадських будівлях
|Байден схвалив постачання протипіхотних мін для України, - The Washington Post
|Посольство США в Україні буде закрито в середу через загрозу значної повітряної атаки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $73,5 за барель
|LPG у роздробі дорожчає з затримкою
|Верховна Рада підтримала ліквідацію МСЕК
|Рада ухвалила в 1-му читанні законопроєкт про захист прав добросовісного набувача
|ВР ухвалила два законопроєкти про демобілізацію та відстрочку для родичів загиблих на війні
|У Києві, Дніпрі й Одесі планують створити «розумні» електричні мережі
Бізнес
|FTC готується розслідувати діяльність Microsoft у сфері хмарних технологій
|SpaceX за добу здійснила три запуски ракет із супутниками
|Ілон Маск змінив алгоритми X для самопіару та просування республіканців – дослідження
|У Британії створили штучний інтелект, який імітує бабусю та виснажує телефонних шахраїв
|Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год
|Вся серія Galaxy S25 отримає чипсет Snapdragon 8 Elite: чому Samsung відмовиться від Exynos