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Зеленський підписав законопроєкт про вдосконалення МСЕК
17:54 18.11.2024 |
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11225 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.
Як випливає з картки законопроєкту, оприлюдненої на сайті Верховної Ради, президент підписав законопроєкт 18 листопада.
Як повідомлялося, 29 жовтня Верховна Рада схвалила законопроєкт про вдосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).
Згідно із законопроєктом, інформацію про результати МСЕК вноситимуть в електронну систему охорони здоров'я для спрощення доступу лікарів до даних і прискорення ухвалення рішень.
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