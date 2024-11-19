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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав законопроєкт про вдосконалення МСЕК

17:54 18.11.2024 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11225 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Як випливає з картки законопроєкту, оприлюдненої на сайті Верховної Ради, президент підписав законопроєкт 18 листопада.

Як повідомлялося, 29 жовтня Верховна Рада схвалила законопроєкт про вдосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Згідно із законопроєктом, інформацію про результати МСЕК вноситимуть в електронну систему охорони здоров'я для спрощення доступу лікарів до даних і прискорення ухвалення рішень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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